27/07/2026 17:21

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東緊張局勢升級致霍爾木茲海峽航運受阻

▷ 美國戰略石油儲備存量降至1980年代以來低位

▷ 景順預期油價未來數月維持每桶100美元或以上 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones指，中東緊張局勢再度升級，伊朗與美國在區內幾乎每天相互發動攻擊。霍爾木茲海峽的航運再次受阻，而目前的局勢更可能影響區內原油出口所依賴的替代運輸路線。短期內局勢降溫的機會不大，但美伊雙方有望於8月中旬左右重啟談判。在此之前，大宗商品價格波動對通脹及央行政策方向的影響，將再次成為市場關注焦點，並可能在短期內拖累市場表現。*紅海航線面臨風險，戰略油儲釋放空間接近極限*自中東衝突爆發以來，沙特阿拉伯一直能夠透過其東西向輸油管道轉運原油，再經紅海港口裝船出口，從而減輕霍爾木茲海峽封鎖對石油市場帶來的影響。然而，這條替代運輸路線如今亦面臨風險。7月23日，兩艘沙特船隻在紅海遭胡塞武裝襲擊。這與2024年的情況形成鮮明對比。當時，雖然胡塞武裝對商船的行動導致曼德海峽的航運量大幅下降，但胡塞武裝並未直接攻擊沙特貨船。目前，市場憂慮紅海航線的運力將進一步受限，並對全球原油供應造成影響。過去數月，各國釋放戰略石油儲備有助抑制油價升勢。然而，可進一步釋出的空間正逐漸縮小。美國戰略石油儲備存量已降至自1980年代中期建立以來的低位水平。成品油庫存情況日益受到關注。俄羅斯及海灣地區部分煉油產能均受損，加上中東地區部分產能受限，導致裂解價差不斷擴大。受此影響，成品油價格被進一步推高，與原油價格之間的偏離幅度已接近歷史高位水平。*固定收益市場面對較大壓力，歐洲央行或再加息*環球股市已由高位回落，但暫未出現大規模拋售。近數周美股表現相對突出，但隨著市場對通脹風險的擔憂重燃，固定收益市場正面對較大壓力。歐洲債券市場似乎更容易受到影響。英國10年期國債孳息率再次升穿5%，而美國10年期國債孳息率反應相對溫和，目前處於4.6%以上水平。與此同時，美元近數周亦錄得溫和升幅。由於市場憂慮油價上升將進一步推高通脹，投資者近期上調了對主要央行加息的預期。景順則維持原有看法，認為聯儲局及英倫銀行今年均不大可能再次加息，因為現時的通脹壓力主要來自供應面的衝擊。不過，歐洲央行仍有機會再次加息，原因是其對通脹風險的敏感度較高，而且目前政策利率水平仍低於美國及英國。就油價及整體金融市場而言，最值得關注的是當前中東局勢是否會進一步升級及其波及範圍。若區內能源生產基礎設施受到襲擊，油價很可能進一步上升。若紅海油輪受到攻擊並導致沙特經該區域的原油出口減少，預計油價同樣將面臨上行壓力。該行正密切關注原油價格及裂解價差的走勢，因為最終產品成本才是直接影響通脹及消費者成本壓力的關鍵因素。該行認為，區內緊張局勢不太可能在短期內顯著緩和，航運情況改善、原油及成品油價格的下降可能性仍然偏低。未來數月，預期油價將維持於每桶100美元附近或以上水平，並將根據事態發展有所變化。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。