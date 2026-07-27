27/07/2026 09:47

《比拼華爾街－溫傑》科技股首重現金流，英特爾進一步回調才部署

《比拼華爾街》上星期五（24日）美股三大指數表現分歧。雖然消息指巴基斯坦在中國推動下探索重啟美伊談判，但科技股顯著下跌，反映市場對AI及半導體估值的憂慮仍未消散。道指及標指分別升0.5%及不足0.1%，納指則下跌0.6%；費城半導體指數更下跌4.3%。



*中東局勢反覆*



中東局勢方面，特朗普上周曾指出，美國可選擇加大軍事打擊力度，或透過談判達成協議：



－若採取行動，其規模將超過過去數月所有攻擊。



－傾向談判，並指副總統萬斯及國務卿魯比奧均參與相關工作



局勢短期仍具不確定性，為市場情緒帶來額外壓力。其後外媒報道，特朗普突然下令美軍叫停對伊朗的新一輪打擊行動，市場普遍認為此舉可望為外交談判留空間。



另外，美國宣布將對數十個國家加徵10%至12.5%的新關稅，以取代先前的10%臨時全球關稅。亞洲多國批評措施欠缺正當性，但暫未見反制行動。澳洲、新加坡、日本及南韓均表達不滿，並強調將按既有協議與美方溝通。整體而言，區內選擇以外交方式處理，市場短期仍以觀望為主。



*關注本周聯儲局議息*



展望本周，焦點落在美國聯儲局議息。根據利率期貨價格計算，市場預期7月加息機會升至 34%，明顯高於主流經濟師預期。油價再度上行，加上初領失業金人數偏低，令市場對通脹回升的憂慮升溫。惟筆者認為，6月核心CPI顯著偏軟，在缺乏明確通脹壓力下，委員會大多數成員不太可能選擇加息。



與此同時，大量企業將於今個星期公布其第二季季績，同樣值得大家留意。



科技板塊方面，AI投資周期的財務壓力仍受關注。日經研究指出，美國五大科技企業合共背負逾1.65萬億美元「隱形」債務，主要與AI基建相關，包括數據中心長期租賃及尚未付運的伺服器與加速器。Meta(US.META)的隱形債務估計達4200億美元，披露透明度不足令市場更關注AI投資周期的可持續性。事實上，Google母公司Alphabet(US.GOOGL)公布業績後股價下跌，反映投資者現階段更重視現金流，而非盈利增長或估值水平。



*英特爾業績遠優於預期*



個股方面，本周簡單介紹英特爾(US.INTC)。其第二季表現顯著改善，收入按年上升25.4%至 161.3億美元，為15年來最快增速，並遠高於市場預期的144.2億美元；經調整每股盈利0.42美元，同樣高於預期的0.21美元。管理層預計第三季收入介乎158億至168億美元，高於分析員平均預期的151億美元；經調整每股盈利料為0.38美元，亦高於市場預期的0.27美元。



分部表現方面，客戶運算部門(CCG)收入升13%至89億美元，但增速已被數據中心與AI產品(DCAI)帶動的59%增長超越，後者收入達62.6億美元。晶片代工業務(Foundry)亦保持強勢，第二季收入增長加快至31%。管理層同時上調全年資本開支至逾200億美元，並預期明年投入更高，反映對AI相關需求具信心。



*可惜估值偏高*



競爭格局方面，英特爾在AI晶片領域仍落後於NVIDIA(US.NVDA)，在高性能CPU與GPU的組合方案上亦面對AMD(US.AMD)的持續競爭。然而，集團在伺服器CPU市場具既有份額，AI驅動的雙位數CPU需求增長，以及代工業務的逐步改善，為其在新一輪AI基建周期中提供一定支撐。管理層指14A製程按計劃推進，目標在2028年量產；先進封裝技術獲客戶採納，積壓訂單增加。最大問題反而是估值偏高，建議待股價進一步回調才考慮，現時其2026及2027年預測市盈率分別達70倍及50倍。《香港股票分析師協會理事 溫傑》



*筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。



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