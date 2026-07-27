27/07/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升28點子，報6.7911
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7911，較上個交易日升28點子，較市場預期偏弱近210點子，上個交易日報6.7939。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7911
|-28.00
|1歐元/人民幣
|7.7267
|+30.00
|100日圓/人民幣
|4.1441
|-6.00
|1港元/人民幣
|0.8660
|-3.60
|1英鎊/人民幣
|9.0494
|+116.00
|1澳元/人民幣
|4.7400
|+96.00
|1紐元/人民幣
|3.9288
|+88.00
|1新加坡/人民幣
|5.2570
|+69.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3056
|-69.00
|1加元/人民幣
|4.8113
|-75.00
|1人民幣/林吉特
|0.6021
|-6.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4826
|-752.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4672
|-85.00
|1人民幣/韓元
|215.5200
|-169.00