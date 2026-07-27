27/07/2026 08:37

【ＡＩ】DeepSeek據報暫緩第二輪融資，涉梁文鋒言論引熱議

《經濟通通訊社27日專訊》據《彭博》援引知情人士透露，DeepSeek已告知其第二輪融資的潛在投資者將暫停交易。此前數日，被廣泛認為出自創始人梁文鋒的中美AI競爭言論引發熱議。



知情人士稱，DeepSeek口頭通知部分潛在投資者，他們不會像原先預期那樣在未來幾天簽署投資協議。至於暫停的部分原因是，梁文鋒對有關其在首輪融資期間與投資者交流內容的網絡報道感到不滿。DeepSeek於6月完成首輪融資，為AI初創公司籌集了70億美元。



內媒早前報道稱，這位億萬富豪創始人談到了AI發展對英偉達芯片的依賴，以及中國在人工智能成熟度方面持續落後於美國。DeepSeek未立即回覆置評請求。



談判局勢仍在變化，DeepSeek仍可能決定繼續推進交易。目前尚不清楚DeepSeek是否已將上述打算告知本輪融資的所有潛在投資者。該公司首輪融資獲騰訊(00700)和寧德時代(03750)(深:300750)等巨頭聯合參投。(ry)