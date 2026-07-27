27/07/2026 11:02

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4180 +3.68 1周 1.4316 +3.16 2周 1.4250 +2.50 1個月 1.4200 +0.20 3個月 1.4300 +0.20 6個月 1.4500 +0.00 9個月 1.4700 +0.09 1年 1.4800 +0.09

《經濟通通訊社27日專訊》人民銀行公布，今日進行3255億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有3985億元逆回購到期，即今日淨回籠730億元。本周人行公開市場有10205億元逆回購到期，其中，周一到周五到期規模分別為3985億、2530億、760億、2040億和890億元，周一另有4000億元MLF到期，人行已於上周五增量續做5000億元MLF。另外，人行上周五公告稱，將在7月29日至7月31日每日開展6000億元隔夜逆回購操作，8月3日開展3000億元隔夜逆回購操作。這是隔夜逆回購第二輪操作，由首輪的兩次加密至四次。人行同時還提前預告了本次規模，除月末外，並將首度在月初也進行操作，分析認為，在與市場做好溝通的同時，隔夜逆回購的預期穩定器功能得以強化。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除6個月不變外全線升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)