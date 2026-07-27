27/07/2026 09:32

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升78點子，報6.7666

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7911，較上個交易日升28點子，較市場預期偏弱近210點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開78點子，報6.7666，上個交易日即期匯率收盤報6.7744。



市場人士稱，美伊暫停互相襲擊，市場風險偏好回暖，美元指數承壓回落，風險資產也獲得提振，人民幣順勢回升。



中金公司外匯團隊認為，本周的美聯儲議息會議大概率「鷹派按兵不動」，在美元跌破5月以來的上升趨勢之前，美元的上升勢頭依舊可能延續；若美元延續偏反彈走勢，人民幣匯率或繼續保持有漲有跌的雙向波動態勢。(sl)