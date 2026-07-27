27/07/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升70點子，報6.7674

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7674，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，全日在6.7660至6.7699之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升39點子，報6.7680。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7911，較上個交易日升28點子，較市場預期偏弱近210點子。



市場人士表示，儘管近期中東局勢反復、外部不確定性仍較大，但人民幣匯率整體保持穩定，波動有限，且待本周一系列關鍵數據和事件指引。一外資行交易員稱，「不管是美元/人民幣中間價還是即期都很平穩，目前看不出會選擇甚麼方向」。



法興銀行認為，人民幣繼續受穩健的基本面和資金流入支撐，不過對人民幣進一步升值保持謹慎。



平安銀行金融市場部指出，短期多空力量相互平衡，讓人民幣匯率陷入橫盤。預計人民幣仍以雙向波動為主，後續走勢將取決於美聯儲政策節奏與國內經濟復甦進度。(sl)