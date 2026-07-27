27/07/2026 11:38

【ＡＩ】瑞銀證券：中國大模型具成本優勢，模型廠毛利仍屬健康水平

《經濟通通訊社27日專訊》瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋日前在線上媒體分享會上表示，中國的大模型不但性能好，還具有成本優勢，因此對行業競爭和商業化潛力均保持樂觀。她重申不認為行業出現AI泡沫，隨著模型能力提升和AI應用普及，推理需求會持續增加。長遠來看，整個行業不論大廠還是基建層面都會逐步加大在AI上的投入。



她在談到中國大模型成本優勢時指出，中國一些頭部的模型，其訓練成本跟海外龍頭相比，可能只有對方的十分之一；推理成本上，中國模型的API定價與海外對標模型相比低10%到20%左右。「但我們的模型定價並不是基於激進的價格補貼或者廠商瘋狂讓利。其實在這個基礎上面，中國的模型廠還是實現了比較健康的毛利水平」。從收集的公開數據看，中國的模型廠在API業務上能實現20%至40%的毛利，雖然比美國同行低一些，但仍然是非常健康的毛利水平。(sl)