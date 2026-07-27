27/07/2026 14:30

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▷ 汽車生產量1510萬台，同比降4%

▷ 鋰電池出口噸單價10.48萬元，同比降12% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》乘聯分會秘書長崔東樹今日發文解讀2026年1-6月汽車行業利潤數據。1-6月，汽車生產1510萬台，同比降4%。汽車行業收入51893億元（人民幣．下同），同比增1.8%；成本46100億元，增2.8%；利潤1954億元，同比降20%；汽車行業利潤率3.8%，相對於下游工業企業利潤率6.5%的平均水平，汽車行業仍偏低。1-6月，行業銷售利潤率3.8%，6月單月為5.2%，好於此前的今年新高3月和4月的3.7%。歷年6月利潤率一般較高，今年6月高端車衝刺異常猛，出口需求暴增，盈利拉動效果凸顯。崔東樹稱，2026年各地大力度推動「兩新」政策落地實施，逐步有效釋放內需活力。但汽車行業效益改善明顯落後其它消費品。隨著國家反內捲工作持續推進，汽車行業受上游擠壓嚴重，價格問題嚴重，油價暴漲，有色金屬、半導體利潤暴增，終端用戶購車觀望心態嚴重，車企運行壓力持續加大，高質量發展受到上游的巨大衝擊。*主流車企普遍不造電池，盈利壓力將急劇增大*此外，近期隨著車市生產規模擴大，PPI上行，上游有色和石油等礦業利潤暴漲，鈦酸鋰價格近20萬元，鋰電池出口價格持續下降。2026年1-6月鋰電池出口噸單價10.48萬元，同比降12%（24年降26%、25年降21%），其中6月中國出口的電池均價10.49萬元，同比下降4%，4-6月退稅降低後的降價幅度較去年的改善明顯。國內電池價格堅挺，鋰電上市公司應付帳期200天而應收帳期要求60天，車企不造電池的問題嚴重，車企利潤可持續下滑。結合前幾年的利潤率下行趨勢看，近期汽車行業利潤下滑幅度仍較大，政策加持下的新能源政策優勢明顯，由於整車企業普遍不造電池，沒有話語權，主流車企盈利壓力仍將急劇增大。隨著國家反內捲工作持續推進，未來更多整車企業目標成為國際大企業，車企造電池必然加速，未來整車為王，車企效益會逐步改善。(sl)