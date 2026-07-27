27/07/2026 15:33

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美團AI助手「小團2.0」新增代理執行功能

▷ 「小團2.0」覆蓋中國2800城，完成7億次商家校驗

▷ 美團發布全場景AIAgent平台CatPaw，服務本地商家 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》美團(03690)今日宣布，旗下本地生活AI原生助手「小團」全面升級為「小團2.0」。「小團2.0」除了搜索、問答和決策輔助功能之外，進一步升級代理執行能力，在用戶提出需求後，結合實時信息，協助完成下單、打車、訂位等各類本地生活服務相關操作。以聚餐場景為例，用戶提出「幫我找公司附近、適合6個人、晚上7點能訂到位的川菜」，「小團2.0」即可結合距離、營業狀態、用戶評價和實時餘位篩選方案，並在用戶確認後協助完成預訂。若商家尚未接入線上預訂系統，「小團2.0」還能透過「AI外呼」功能，模擬人工完成電話諮詢和確認。據介紹，今年春節前，小團已經開始向用戶提供各種本地生活個性化攻略，而這次升級最大的變化是：從「告訴你怎麼做」進化到「直接替你搞定」。「在升級之前，小團也默默積攢了很多『經驗值』」。目前小團的信息服務已覆蓋全國2800多個城市，累計完成超過7億次商家信息校驗，收錄用戶評價超過13億條。僅今年五一假期期間，小團相關服務累計曝光超過39億次。*全場景AI Agent平台CatPaw上線，本地生活商家好幫手*同日，美團宣布旗下全場景AI Agent平台CatPaw正式上線，將通用AI Agent能力與美團生態深度融合，為本地生活商家配備專業AI幫手。據介紹，在面向商家和企業開放之前，CatPaw已在美團內部測試了一整年：目前已覆蓋9萬名員工，搭建了超過3萬個服務於不同行業、不同領域的Agent。用戶只需說清楚目標，CatPaw會自動匯總銷售、團購核銷、評價、庫存等分散在不同系統裏的信息，也能識別經營中的異常和待跟進事項，生成可以直接參考執行的改進建議報告；遇到複雜任務，系統會自動調度多個AI Agent並行處理，進度實時可見，結果自動匯總。CatPaw還支持移動端、PC端和雲端三端協作。手機上隨時發任務、看進度；電腦上做深度操作；耗時長的任務丟到雲端，7x24小時不間斷運行。(sl)