27/07/2026 08:46

【ＡＩ】英偉達正與OpenAI洽談，擬為數據中心專案提供2500億美元融資擔保

《經濟通通訊社27日專訊》知情人士透露，英偉達正就為OpenAI提供約2500億美元的擔保展開談判，作為一項大規模數據中心計劃的一部分。



英偉達提供的擔保將幫助OpenAI租賃軟銀在美國俄亥俄州南部開發的一個10吉瓦項目。該專案總成本可能超過5000億美元，包括數據中心所需的晶片。這將是至今為止宣布的最大規模的數據中心專案。



該計劃的電力由美國政府控制，並根據最近的一項貿易協議由日本另行出資。



另據韓國規模最大的網絡資訊科技公司Naver發表聲明，按照此前與英偉達的10億美元戰略投資協議，英偉達將獲得Naver的4.5%股份。Naver股票在韓國盤前交易中一度飆升22%。(rc)