27/07/2026 09:35

【關稅戰】美國據悉要求墨西哥效仿其針對中國的鋼鐵關稅壁壘

《經濟通通訊社27日專訊》外電引述知情人士透露，美國已要求墨西哥效仿華盛頓對中國鋼鐵和鋁產品的做法，對來自北美以外的進口產品，徵收類似美國的第232條關稅。



知情人士表示，此舉旨在維持美國、墨西哥和加拿大生產的鋼鐵的優惠待遇，同時對中國 實施統一的對外貿易壁壘。儘管這是一個很高的要求，但墨西哥願意在就美墨加協定（USMCA）進行審議，為達成更廣泛協議進行談判過程中考慮這一方案。



他們補充說，可能徵收關稅的具體稅率和所涵蓋產品仍在討論之中。其中一位人士表示，美國的目標是在年底前與墨西哥達成框架協議。



美國貿易代表辦公室和墨西哥經濟部均未回應尋求評論的請求。(rc)