27/07/2026 12:58

【中東戰火】伊朗外長譴責烏克蘭襲擊伊朗商船

《經濟通通訊社27日專訊》伊朗外長阿拉格齊周日（26日）譴責烏克蘭襲擊伊朗商船，強調絕不能不回應。



阿拉格齊在社交平台發文，表示烏克蘭日前襲擊一艘伊朗商船，造成一名船員死亡，做法公然違反《聯合國憲章》。他說，襲擊是在以色列授意下進行，目的是將歐洲拖入戰爭，他已分別與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯和俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，並強調烏克蘭的所作所為絕不會沒有回應。



另外，伊朗傳媒報道，伊朗外交部發言人巴加埃表示，美國正在向伊朗傳遞信息，但伊朗的首要任務是捍衛國家主權、領土完整，並保護伊朗人民免受美國實施的戰爭罪行侵害。(rc)