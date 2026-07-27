27/07/2026 13:24

【關稅戰】特朗普新一輪關稅遇法律挑戰，小企業質疑合法性

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普最新一輪全球關稅措施生效僅數小時，便遭到法律挑戰。特朗普政府再次被指控濫用美國貿易法，損害美國企業和消費者利益。



紐約香料進口商Burlap & Barrel Inc與加州鐘錶進口商Collective Horology LLC，已向位於曼哈頓的美國國際貿易法院提出訴訟。兩家公司指控特朗普及美國官員非法利用第301條，實質上取代先前已被法院推翻或到期的關稅措施。



在最新訴狀中，兩家企業抨擊特朗普再次主張行政部門擁有單方面徵收全球關稅的權力。原告代理機構Liberty Justice Center先前也曾挑戰特朗普先前兩輪全球關稅措施。(rc)