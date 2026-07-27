27/07/2026 08:25

【企業盈警】罕王黃金(03788)料中期盈轉虧最多6000萬人幣，鐵礦及高純鐵銷量降

《經濟通通訊社27日專訊》罕王黃金(03788)公布，預期截至6月30日止中期虧損約4500萬至6000萬元（人民幣．下同），去年同期溢利1.05億元。



該集團指，虧損因鐵礦業務受土地審批手續辦理時間超出預期以及上半年排產計劃較少，導致鐵精礦產量下降，以及高純鐵業務因實施超低排放改造工程而停產，導致高純鐵產量下降。鐵精礦及高純鐵產量下降帶來銷量下降，導致國內鐵礦及高純鐵業務合計淨利潤下降約7000萬元、澳洲金礦業務授予董事及僱員期權的攤銷費用約3200萬元及因美元及港幣兌人民幣的匯率波動產生匯兌損失約2700萬元。



該集團預期於8月下旬公布業績。(wh)