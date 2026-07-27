27/07/2026 08:40

罕王黃金(03788)Mt Bundy金礦項目獲准建選廠，2028年第一季起產金

《經濟通通訊社27日專訊》罕王黃金(03788)公布，全資附屬公司Primary Gold Pty Ltd已獲北領地政府土地、規劃及環境部核發Mt Bundy金礦項目選廠場地清除許可，並獲開展採礦作業授權通知書。



該集團執行董事、首席執行官兼總裁邱玉民表示，北領地相關政府部門批出許可，得以啟動Mt Bundy金礦項目選廠建設，計劃於第三季度開始選廠建設，2028年第一季度開始生產黃金。根據JORC規範（2012版本），Mt Bundy金礦項目當前擁有347萬盎司黃金資源量及188萬盎司黃金儲量。



此外，該集團指，選定中信重工機械作為Mt Bundy金礦項目球磨機設備供應商，且該集團已支付首期訂金，鎖定該球磨機設備。(wh)