28/07/2026 17:26

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社28日專訊》美股昨日走勢分化，道指受傳統價值股避險買盤帶動，收市升262點或0.51%，報52210點，而納指則因高估值科技股的資金流出，下跌43點或0.18%，報24932點。標指微升1.2點或0.02%，報7413點，反映投資者在重大財報與聯儲局議息前態度趨於審慎。港股方面，恒生指數收市報25310，升103點或0.4%，成交2506億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至29日）。



數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布6月批發庫存，月率升幅料由0.1%擴大至0.4%。



在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、可口可樂(US.KO)、維薩(US.V)等。(wa)