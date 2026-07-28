28/07/2026 08:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國量產深紫外光刻機，ASML股價跌7%，SK海力士破發

▷ 費城半導體指數跌2.2%，英偉達、AMD股價挫逾5%

▷ 紐約期油跌7.8%，布蘭特期油跌6.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》中國企業據報已開始生產浸沒式深紫外光刻機，可能威脅艾司摩爾(ASML)等第三方供應商的銷售。消息重挫光刻機生產和存儲晶片股，ASML股價大跌逾7%，SK海力士一度重挫逾9%，跌破其在美國首次公開募股的價格。雖然美伊暫停攻擊，油價大幅回落，但科技板塊被拋售。費城半導體指數下跌2.2%，英偉達(US.NVDA)挫近5%，股價失守200美元關口，AMD(US.AMD)亦跌5.2%。微軟、蘋果、Meta及亞馬遜將陸續公布季績單，這些業績將決定AI概念股能否重新緩解市場的資金焦慮。納指下跌43.74點，或0.18%，報24932.08點。道指受傳統價值股避險買盤帶動，收市升262.83點，或0.51%，報52210.08點，而標指微升1.2點，或0.02%，報7413.18點，反映投資者在重大財報與聯儲局議息前態度趨於審慎。其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌1.4%，特斯拉(US.TSLA)跌1.2%，Meta(US.META)跌0.2%，蘋果(US.AAPL)升1.2%，微軟(US.MSFT)升1.9%，谷歌(US.GOOG)升2.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.3%，SK海力士(US.SKHY)收市大挫7.5%。隨著美國於上周末暫停對伊朗的空襲，市場對中東地緣政治風險及原油供應中斷的憂慮大幅降溫。國際油價因此受壓，紐約期油重挫7.8%，報82.28美元。同時，布蘭特期油亦急瀉6.7%，報85.52美元。*聯儲局將公布利率決策*聯儲局將於周三（29日）公布最新利率決議。美匯指數於高位上落，周一微升至101.5水平附近。美元兌日圓主要於163水平反覆爭持，日內微跌0.04，報約163.75。歐元兌美元匯率在聯儲局議息前夕走勢反覆，主要於1.13至1.14美元區間微幅震盪，日內基本持平。國際金價呈現溫和向好格局。現貨金升0.8%，報每盎司4086美元，而紐約期金亦錄得0.3%的升幅，報每盎司4085美元。(jf)