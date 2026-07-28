28/07/2026 16:43

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 外匯基金2026年上半年投資收入1347億港元

▷ 香港股票投資虧損118億，其他股票收益537億

▷ 支付財政儲備109億，政府基金58億港元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》金管局今日公布，外匯基金在今年上半年錄得1347億元的投資收入，其主要組成部分包括：債券投資收益491億元；香港股票投資虧損118億元；其他股票投資收益537億元；非元資產外匯估值上調343億元；及其他投資收益94億元。今年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.8%，上半年相關費用分別為109億元及58億元。今年6月底外匯基金的總資產為44636億元，較去年底增加3024億元，而其累計盈餘為8627億元。金管局總裁余偉文表示，儘管中東地緣政治的緊張局勢曾於3月份引發市場顯著波動，但隨著其後局勢回穩，市場氣氛於第二季度明顯改善。總結2026年上半年，全球金融市場整體表現大致向好。其中，受人工智能相關投資需求帶動，半導體及科技硬件板塊表現尤其突出，美國股市及亞太區部分主要市場再創出新高。債券市場方面，由於國際油價曾經急升及供應鏈中斷，市場憂慮美國通脹會有所上升，美國國債收益率曲線在上半年普遍上移。在此市場環境下，外匯基金於2026年上半年錄得1347億元的投資收入。雖然香港股票投資因股市整體下跌而錄得虧損，但其他股票投資表現理想，整體股票投資仍錄得可觀收益。債券投資方面，美元債券收益率維持於較高水平，續為債券組合帶來穩健的利息收入。此外，受匯率變動影響，外匯基金的非元資產錄得外匯估值上調。他續指，展望下半年，環球投資市場面臨多項不確定因素。與人工智能發展相關的資產價格已顯著上升，有市場人士開始關注相關資產價格會否出現大幅度調整並影響整體市場。貨幣政策方面，美聯儲政策走向仍取決於當地通脹走勢及就業市場情況等不確定因素；而美聯儲近日減少提供前瞻指引，市場可能對不同數據的公布變得更為敏感，或會增加金融市場的波動。若地緣政治局勢再度升溫並干擾全球供應鏈及能源價格，也可能加深市場對通脹及利率前景的憂慮。此外，匯率走勢變化頻繁，2026年上半年相關估值上調所帶來的投資收益未必可於下半年持續。(ul)