28/07/2026 12:30

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▷ 多間大行下調目標價，股價急跌逾兩成

▷ 公司預計中期淨利最多增85%，次季數據遜預期 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》老鋪黃金(06181)發盈喜，料中期經調整淨利潤最多升85%至43.6億元人民幣，收入最多增66%至204.5億元人民幣，但若按季來看，第二季收入及淨利潤均比第一季大跌，績後遭多間大行下調目標價，均指其表現遜預期，股價今早低開13%後愈跌愈急，半日急插逾兩成，看來暫未宜沾手。*料中期經調整淨利潤最多增85%，惟次季收入及淨利均按季大跌*老鋪黃金預計截至2026年6月30日止六個月實現銷售業績約227億至233.5億元人民幣，按年增長約60%至65%；收入約198億至204.5億元人民幣，按年增長約60%至66%；及非國際財務報告準則計量經調整淨利潤（不考慮以員工股權激勵為基礎的付款報酬影響）約43.1億至43.6億元人民幣，按年增長約83%至85%。主要原因是集團品牌影響力持續擴大形成的市場絕對優勢，帶來集團整體營收的增長；集團產品的持續優化、迭代，保證了集團營收的持續增長；及高客消費、金器消費、複購率等提升帶動了集團業績增長。不過，據老鋪黃金之前公布截至2026年3月31日止第一季度初步估算財務數據，預計今年首季度可實現銷售業績（含稅收入）約190億至200億元人民幣，收入165億至175億元人民幣，淨利潤介乎36億至38億元人民幣，意味著集團第二季收入僅約30億元人民幣，比第一季收入急劇下跌，期內淨利介乎約5億至7億元人民幣，同樣按季大幅縮減。*花旗：次季純利大幅低於預期，降目標價至507元*花旗發表研究報告指，老鋪黃金初步公布的2026年上半年業績顯示，第二季純利較該行及市場預期低約三成，表現大幅低於預期。盈利表現欠佳主要來自收入及利潤率兩方面。該行已相應下調其2026至2028年盈利預測17%至22%，並預期市場將大幅下調盈利預測，短期股價或有負面反應，維持「買入」評級，目標價由659元下調至507元。管理層指，2026年第一季收入及淨利潤分別為指引範圍低端的165億元及36億元人民幣，受3月金價回調導致銷售弱於預期拖累，這意味第二季收入為33億至39.5億元人民幣。第二季淨利潤則為6.6億至7.1億元人民幣，淨利率由第一季的21.8%按季下跌至18%-20%。第二季及第三季是黃金珠寶行業的淡季，而第一季及第四季是旺季，通常產生約淡季兩倍的銷售，此季節性意味下半年銷售可達第二季水平的三倍。除此之外，管理層預期透過增量折扣及每克較低價格的新產品，提供更具吸引力的產品定價以刺激銷售。該行預期下半年毛利率將低於第二季的超過45%，因該等新推出錨定43%毛利率及頂級會員額外5%折扣，但預期潛在較佳經營槓桿可抵銷下半年對比第二季的較低毛利率。*高盛料股價有負面反應，麥格里降目標價四成*高盛則指，老鋪黃金預計2026年上半年收入介乎198億至205億元人民幣，低於該行原先預期的210億元人民幣；經調整後的淨利潤則介乎43億至44億元人民幣，亦低於原先預期的48億元人民幣。使用先前公布的2026年第一季營運業績中位數，這意味2026年第二季淨利潤介乎5.6億至6.1億元人民幣，較高盛估計的10億元人民幣低40%至45%。鑑於銷售前景放緩及毛利率壓力，高盛下調老鋪黃金2026至2028年度的淨利潤預測14%至15%，並相應將目標價由650元下調至560元，維持「買入」評級。高盛預期股價將有負面反應，因2026年第二季銷售及利潤率低於市場預期。另外，第二季隱含淨利潤率中位數為19%，遜於預期。注意到公司已在金價回調中測試及推出較低價格，因此將其2026至28年預測淨利潤下調14%至15%，反映：1）因金價回調導致銷售壓力大於預期及由此產生的經營去槓桿，而降低銷售預期；2）因公司進一步推出價格行動以支持銷售表現，而降低2026年下半年毛利率預測。另外，麥格理狠劈其目標價四成，由453元降至275元，維持「跑輸大市」評級；海通國際將目標價由879.8元降至553.2元，維持「跑贏大市」評級。*黃瑋傑：「假盈喜，真盈警」，陷進退維谷境地*輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，若按季度拆開來看，就會見到老鋪黃金不是盈喜而是盈警。而最近內地也有些媒體報道指，老鋪黃金店舖已不見人排隊，有些店舖更打九折，以往她有「黃金界愛瑪仕」之稱，不打折，現在反映銷售可能面對增長放緩的壓力，兼且老鋪黃金還要面對高庫存的問題，始終做金飾要儲備很多黃金，如果產品滯銷，可能也需用打折促銷。因此，這是「假盈喜，真盈警」。黃瑋傑覺得老鋪黃金現時有些進退維谷，因其賣點不是如一般賣金飾珠寶按黃金市價計價。通常金價跌就多人去買黃金首飾，因計價會較之前便宜，但老鋪黃金實行的定價方式卻走高奢路線，不會「斷兩斷克秤」，當金價回落了那麼多，若那些定價產品又不減價，金價升時卻一年加三次價，消費者就會覺得買貴了很多，儘管其宣稱古法黃金手工較好，但若相對便宜，不如去普通金舖買。黃瑋傑又提到老鋪黃金8月會有業績發布會，到時可看公司如何看待現時消費情況，以及披露全新下半年開店及產品策略。老鋪黃金半日跌22.81%收報306元，成交15.56億元。其他金飾股亦普遍下跌，周大福(01929)跌4.29%報12.05元，六福集團(00590)跌2.35%報24.14元，周生生(00116)跌3.88%報11.4元，周六福(06168)跌2.04%報14.91元，英皇鐘錶珠寶(00887)跌3.39%報0.285元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉