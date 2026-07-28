25,310.85
+103.67
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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28/07/2026 15:05
澳元兌美元報0.6971，澳洲央行行長指通脹高企不排除進一步加息
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.513
|101.535
|-0.022
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.71/75
|163.68/72
|163.73/77
|歐元/美元
|1.1367/71
|1.1370/74
|1.1366/37
|英鎊/美元
|1.3295/99
|1.3294/98
|1.3285/89
|美元/瑞郎
|0.8192/96
|0.8186/90
|0.8190/94
|美元/加元
|1.4121/25
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|澳元/美元
|0.6969/73
|0.6971/75
|0.6986/99
|紐元/美元
|0.5769/73
|0.5771/75
|0.5771/75
|美元/人民幣
|6.7678/82
|6.7671/75
|6.7659/63
|美元/港元
|7.8414/18
|7.8418/22
|7.8420/24
上述報價只供參考用