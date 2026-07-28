28/07/2026 09:00

【ＡＩ】滙控新加坡設全球人工智能卓越中心，擬招聘逾100名AI專家

《經濟通通訊社28日專訊》滙控(00005)將於今年下半年在新加坡設立全新的全球人工智能卓越中心(Global AI Centre of Excellence)。



滙控表示，計劃招聘逾100位人工智能專家，他們將與滙豐首席人工智能官David Rice，以及負責財富管理和全球支付解決方案等領域的團隊協同合作。全球人工智能卓越中心初期將專注於提升客戶財富管理體驗、引入智能化的財資解決方案以及開發AI賦能的數字支付。



滙控稱，中心旨在培育涵蓋自然語言處理、數據科學、人工智能治理及以人為本設計等領域的人才，並將與新加坡的世界頂尖教育機構及政府機構展開合作。



滙控行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)表示，位於新加坡的新人工智能卓越中心將有助推動滙豐的全球人工智能願景，賦能員工運用人工智能為每位客戶創造個人化體驗，並在堅持以人類判斷、決策與責任為核心的前提下，安全、即時且大規模地提供服務。(bi)