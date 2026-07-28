28/07/2026 11:15

【ＡＩ】商湯(00020)視覺AI榮膺全球三料第一，海外業務成增長引擎

《經濟通通訊社28日專訊》全球權威科技研究機構Omdia發表《Video Analytics Market Share》報告，商湯(00020)憑藉視覺AI領域11年的深厚積累和扎實技術優勢，在蟬聯中國市場第一的同時，首次登頂亞太區及全球市場份額冠軍，成為這一領域全球首個同時登頂三大市場冠軍的企業。



此前，IDC報告已指出商湯在中國視覺AI市場「十連冠」；而Gartner在其2026年最新報告中亦將商湯列為「大模型時代視覺AI全球前沿技術創新者」。幾乎同時獲全球三大權威機構的多重認可，反映商湯正在從「技術領先」向「市場領先」躍升。



首次贏得亞太市場份額冠軍，既反映商湯「科學無國界」的戰略布局，和不斷提升的海外服務能力，亦反映當今世界對「中國式創新」(Chinovation)的認可。(bi)