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▷ 雙方計劃構建「黃金走廊」，推動市場對接

▷ 加納代表團計劃第四季再訪港及大灣區 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》加納土地及自然資源部部長Emmanuel Armah-Kofi Buah、加納共和國駐中華人民共和國特命全權大使科喬．邦蘇等一行16人代表團訪問香港，展開為期多天的商貿考察。代表團分別拜訪財經事務及庫務局，獲副局長陳浩濂接待。雙方就推動跨國經濟增長、加強金融戰略對接及優化跨境投資環境等關鍵議題進行深入交流，並探討了打造香港國際黃金交易中心的策略、助力加納資源產業升級的切入點。同日亦拜訪香港黃金交易所，與香港黃金交易所主席張德熙、行政總裁馮煒能舉行會談，雙方就構建區域及全球黃金市場新生態展開前瞻性討論。*張德熙：港金所與加納致力推動黃金市場全方位對接*張德熙表示，港金所與加納代表團達成高度共識，雙方將致力於推動黃金市場全方位對接。港金所期待共同構建一條無縫、高效且值得信賴的「黃金走廊」，為兩地的黃金生產商、精煉商、交易商及投資者創造可持續的商業價值，進一步鞏固香港作為國際黃金交易中心的地位。*加納代表團計劃第四季再度率團訪港*加納代表團透露，計劃今年第四季度再度率團訪港，以及大灣區城市，屆時將就黃金交易機制細節、黃金衍生產品的應用與港金所展開全面的對接。期望未來能推動加納本土權威金礦機構與港金所合作，此舉將有助於加納金礦企業借助港金所的國際化平台，深化與全球行業夥伴的合作，將黃金原材料通過標準化生產與精煉，直接轉化為符合港金所標準的國際交割金條，實現「存金在港」發展多元黃金資產增值。(bi)