28/07/2026 19:17

《再戰明天》澳洲公布CPI，百威亞太及新東方公布業績

《經濟通通訊社28日專訊》澳洲公布CPI，及百威亞太及新東方公布業績，料為周三（29日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，韓國總統李在明開始對智利進行正式訪問。



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布第二季消費者物價指數，季率升幅料由1.4%收窄至0.7%；6月消費者物價指數年率升幅料維持於4%。2:00pm，日本公布6月工具機訂單。同一時間，德國公布6月進口物價，月率料由0.7%逆轉至下滑0.7%，年率升幅料由6.8%收窄至6%。



在本港，明日公布業績的公司有:百威亞太(01876)、新東方-S(09901)等。(wa)