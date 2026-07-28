28/07/2026 11:46

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▷ 初期提供4核心功能及約20個預設AI助理

▷ 含企業級安全保障與免費試用方案 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》香港電訊(06823)宣布推出一站式綜合AI平台HKT.AI，匯聚多元化的中國內地及全球AI資源，讓企業及個人用戶在單一平台上，無縫使用及切換至不同的專用應用程式及工具，以滿足不同的工作及日常需要。平台推出初期提供4個核心功能，包括圖片工作室、寫作工作室、社交內容工作室及協助用戶挑選合適模型的大模型擂台。平台亦設有安全的專屬儲存空間，能自動保存對話紀錄及生成內容，令用戶毋須在不同應用程式中找尋對話紀錄；同時具備企業級安全保障。HKT.AI平台推出初期設有約20個預設AI助理，亦特別為中小企設有一系列針對香港商務的AI助理分擔日常工作，如公司申報和協助處理稅務事項的文書生成等。各種AI助理亦為支援不同業務場景而設，並以工作職能分類。在個人用戶方面，平台亦提供如個人健身教練、星級大廚和命名神器等AI助理。平台稍後亦將逐步增加新功能，包括PPT簡報和影片生成工具等。*邀請特選企業及1O1O客戶率先免費試用HKT.AI*香港電訊將為企業及個人用戶提供24小時專屬AI支援熱線及各類培訓和工作坊，確保用戶能掌握各種應用及獲得及時協助，亦會為有需要的企業用戶，提供專人平台設置服務。即日起，香港電訊將邀請特選企業及1O1O客戶率先免費試用HKT.AI，並會逐步豐富涵蓋的AI資源及助理，供更多客戶使用。香港電訊亦稱，近日亦推出其他多項AI相關服務，包括營銷方案AICMO，能夠根據社交聆聽結果，以及TheClub生態圈的數據分析，快速生成結合本地用語及場景的營銷影片，供商戶在TheClub及其自身平台使用。此外，Tap&Go「拍住賞」亦已推出全港首張個人SingleUseCard，協助用戶管控與自主AI代理(AgenticAI)執行交易流程時相關及商戶資料外洩的風險。(rh)