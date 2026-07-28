28/07/2026 11:33
《港元利率》港元拆息反彈，一個月拆息報2.72厘，三個月拆息報2.95厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息反彈，而與樓按相關的一個月拆息報2.71875厘，跌0.458基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.95厘，升1.976基點。
隔夜息報2.45333厘，升9.928基點；一周拆息升5.119基點，報2.6647厘，兩周則升5.81基點，報2.70143厘。長息方面，六個月拆息升0.447基點，報3.19899厘，一年期則無升跌，報3.52964厘。
港元匯價今日在7.8421-7.8410之間上落，最新報7.8420。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.45333厘，升9.928基點；一周拆息升5.119基點，報2.6647厘，兩周則升5.81基點，報2.70143厘。長息方面，六個月拆息升0.447基點，報3.19899厘，一年期則無升跌，報3.52964厘。
港元匯價今日在7.8421-7.8410之間上落，最新報7.8420。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.45333
|+9.928
|一周
|2.6647
|+5.119
|兩周
|2.70143
|+5.81
|一個月
|2.71875
|-0.458
|兩個月
|2.84482
|+1.494
|三個月
|2.95
|+1.976
|六個月
|3.19899
|+0.447
|一年
|3.52964
|-
資料來源：香港銀行公會