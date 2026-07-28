28/07/2026 10:37

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛：日本經濟現狀改變，內需薪資信貸增長

▷ 日本央行貨幣政策正常化理據充分，日債價值提升

▷ 日圓走勢受政策影響，需緊縮與財政信心支持 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道28日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為日本經濟將迎來新局面。日本經濟已不再是投資者過去所熟悉的「低增長、低通脹」。日本內需持續改善、薪資穩步上升、信貸增長加快，市場對通脹的預期亦已明顯上升。雖然政府補貼一度將通脹率壓低至2%以下，但底層通脹壓力仍在持續累積。當前核心問題已不在於日本是否擺脫通縮，而是決策者將以多快的速度作出應對。受過去過早收緊政策的經驗影響，日本央行此前一直較為審慎，加息步伐相當緩慢。隨著高市政府積極推行擴張性財政政策，日本央行在貨幣決策上日益顯得滯後，某程度上猶如「在打一場昨天的戰爭」。該行認為，加快貨幣政策正常化的理據已相當充分，而日本政府亦似乎正逐步接受這一現實。*料日本央行加快加息步伐，推動日債孳息率曲線扁平化*上述宏觀變化對資產配置帶來重要的投資啟示。預期日本央行將加快加息步伐，推動日本國債孳息率曲線進一步扁平化。隨著期限溢價顯著上升，長年期日本國債的吸引力已大幅提升，相比於進行匯率對沖的海外債券，現時長線日債的投資價值更具優勢。然而，日圓走勢仍是「缺失的一環」。由於政府傾向維持較低息政策，即使長年期債息上升，日圓仍被視為融資貨幣。因此，日圓若要實現持續升值，既需要日本央行採取更果斷的貨幣緊縮周期，亦有賴市場對日本財政前景建立更大信心。整體而言，日本正步入全新的宏觀經濟格局。投資者宜做好部署，以迎接更高利率、更扁平的孳息率曲線，以及中長期更強勢的日圓走勢。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。