28/07/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶17點子，報6.7928
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7928，較上個交易日跌17點子，較市場預期偏弱近200點子，上個交易日報6.7911。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7928
|+17.00
|1歐元/人民幣
|7.7119
|-148.00
|100日圓/人民幣
|4.1427
|-14.00
|1港元/人民幣
|0.8663
|+2.60
|1英鎊/人民幣
|9.0141
|-353.00
|1澳元/人民幣
|4.7380
|-20.00
|1紐元/人民幣
|3.9140
|-148.00
|1新加坡/人民幣
|5.2514
|-56.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2825
|-231.00
|1加元/人民幣
|4.8012
|-101.00
|1人民幣/林吉特
|0.6020
|-0.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5215
|+389.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4725
|+53.00
|1人民幣/韓元
|216.5700
|+105.00