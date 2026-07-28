28/07/2026 16:04

【關稅戰】中國商務部：美國無權通過301調查單方面認定貿易夥伴「產能過剩」

《經濟通通訊社28日專訊》針對美國就產能過剩問題發起的301調查，中國商務部政研室主任林衛龍今日在國新辦發布會上表示，美國無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。



他指出，美國做法是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序；美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的過剩標籤。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益，並敦促美國糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。



針對一些國家和經濟體指責中國產能衝擊世界市場，並因此不斷加碼對華限制措施，商務部稍早發布「關於所謂產能過剩問題的中方立場」文件，強調貿易順差大不等於產能過剩。



美國貿易代表格里爾27日表示，美國貿易代表辦公室正在根據1974年貿易法第301條繼續開展另一項廣泛的關稅調查，針對包括中國、越南、墨西哥和歐盟在內的16個主要貿易夥伴的工業產能過剩問題。(ry)