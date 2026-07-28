28/07/2026 17:31
《中國要聞》世界盃熱潮帶動，內地6月共銷售彩票759.78億元按年增近四成
《經濟通通訊社28日專訊》財政部今日公布2026年6月全國彩票銷售情況。6月，全國共銷售彩票759.78億元（人民幣．下同），同比增加214.96億元，增長39.5%，主要是今年足球世界盃體育賽事拉動競猜型彩票銷量上升。
其中，福利彩票機構銷售167.57億元，同比減少13.73億元，下降7.6%；體育彩票機構銷售592.21億元，同比增加228.69億元，增長62.9%。
1-6月累計，全國共銷售彩票3268.74億元，同比增加90.20億元，增長2.8%。其中，福利彩票機構銷售1000.89億元，同比減少70.21億元，下降6.6%；體育彩票機構銷售2267.85億元，同比增加160.41億元，增長7.6%。(sl)
其中，福利彩票機構銷售167.57億元，同比減少13.73億元，下降7.6%；體育彩票機構銷售592.21億元，同比增加228.69億元，增長62.9%。
1-6月累計，全國共銷售彩票3268.74億元，同比增加90.20億元，增長2.8%。其中，福利彩票機構銷售1000.89億元，同比減少70.21億元，下降6.6%；體育彩票機構銷售2267.85億元，同比增加160.41億元，增長7.6%。(sl)