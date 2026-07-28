28/07/2026 09:32

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升53點子，報6.7621

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7928，較上個交易日跌17點子，較市場預期偏弱近200點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開53點子，報6.7621，上個交易日即期匯率收盤報6.7674。



市場人士稱，美聯儲本周可能仍不會加息，加上美伊局勢有所降溫，美元短期可能會有所承壓，人民幣或略微小升，但能否擺脫當前的橫盤格局，還有待觀察。



投資者本周還將關注美國第二季國內生產總值(GDP)數據，以及美聯儲青睞的通脹指標--核心個人消費支出(PCE)物價指數，以尋找有關全球最大經濟體健康狀況的更多線索。(sl)



