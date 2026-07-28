28/07/2026 16:43

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收報6.7674，持平上日

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7674，持平上個交易日4時30分收盤價，全日在6.7621至6.7691之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌26點子，報6.7680。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7928，較上個交易日跌17點子，較市場預期偏弱近200點子。



市場人士表示，市場焦點逐漸轉向美聯儲議息決議，由於市場分歧較大，加上亞洲股市表現不佳，人民幣短期料延續區間整理，等待關鍵風險釋放。



美國總統特朗普周一呼籲美聯儲降息，稱美國應該擁有全球最低的利率。



市場對美聯儲本周會否加息分歧明顯。美聯儲新任主席沃什幾乎未就政策前景提供線索。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場預估美聯儲在政策聲明中至少升息25個基點的概率已升至36.3%，高於一周前的16%。市場目前預計美聯儲9月會議升息的概率為81%。(sl)