28/07/2026 15:34

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▷ 與阿萊合作引入Log-C編碼、LUT調色及AI拍攝技術

▷ 搭載自研影像芯片、驍龍8至尊版及端側大模型YOYO More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》榮耀手機昨日宣布，全球首款機器人手機榮耀Robot Phone將於8月12日正式發布，並指新機與德國百年電影設備品牌阿萊(ARRI)聯合研發。榮耀今日在橫店正式舉辦影像技術發布會，首度展示與阿萊合作的電影級影像技術路徑，並發布「光智進化律」。發布會後，榮耀手機宣布，截止目前，榮耀Robot Phone全渠道預約量已突破20萬台，超越歷代旗艦產品。據內媒報道，榮耀在發布會上介紹，榮耀「芯端雲」全域影像引擎全面落地榮耀Robot Phone，並首次將阿萊Log-C編碼和LUT調色文件引入移動端，實現從前期拍攝到後期調色的完整電影創作鏈路，推動移動影像從參數內捲邁入「電影工業創作時代」。專業影視的C-Log、LUTs在新機上全部可用，攝影師和導演常用的鎖焦、鎖白平衡、鎖AE和運鏡數據均可下放至手機。此外，相機支持AI物體追蹤、AI視頻剪輯與智能拍攝，可實時感知與補償以確保畫面穩定。*榮耀羅巍：今年​要在視頻賽道建立絕對差異化*榮耀首席影像工程師羅巍表示，2025年是榮耀的築基之年，核心是希望能夠上桌。而在2026年，榮耀的核心是要在視頻賽道建立絕對差異化，結合雲台可以自己動的形態，把智能構圖、拍攝指導、智能全景等做到極致，形成完整體的體驗閉環。同時，榮耀也深度聯動阿萊，把電影工業的審美標準和色彩科學注入移動影像，做到無阿萊不電影。「我們希望在今年徹底站穩行業第一梯隊。到了2027年，我們認為會是真正拉開代差的一年」。他預告，在光的一側，榮耀會重新設計傳感器和芯片，把核心的算法固化到硬件裏。*首發自研影像芯片「榮耀馭光H1」*據介紹，榮耀Robot Phone後置三攝方案包括一顆2億像素F1.6光圈、等效23毫米的4D雲台主攝，一顆5000萬像素超廣角鏡頭，以及一顆2億像素潛望式長焦鏡頭。此外，榮耀Robot Phone首發自研影像芯片「榮耀馭光H1」，雲台主攝CMOS尺寸達1/1.28英寸。硬件配置方面，榮耀Robot Phone搭載第五代驍龍8至尊版芯片，配備一塊6.3至6.4英寸的1.5K分辨率四等邊直屏。該機內置端側大模型YOYO，具備情感感知能力，能夠主動識別用戶的情緒狀態、使用習慣及當前所處環境。(sl)