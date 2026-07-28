28/07/2026 16:17
《中歐關係》歐盟關注人民幣匯率被低估，中方強調不會藉匯率貶值獲取競爭優勢
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▷ 歐盟關注人民幣匯率被低估，中方回應不通過貶值競爭
▷ 中歐上半年貨物貿易額同比增14.2%至4478.8億美元
▷ 中歐貿易投資磋商機制首次會議達成共識
▷ 中歐上半年貨物貿易額同比增14.2%至4478.8億美元
▷ 中歐貿易投資磋商機制首次會議達成共識
林衛龍又指，近年來，在中歐雙方領導人戰略引領下，中歐經貿關係總體發展良好。今年上半年，中國與歐盟貨物貿易總額同比增長14.2%，達到4478.8億美元。雙方在服務貿易、科技創新、綠色經濟等領域合作潛力巨大。這既是中歐產供鏈深度互嵌、優勢互補的結果，也是全球數字、綠色轉型和中歐未來發展的大勢所趨。
*願通過中歐貿易投資磋商機制加強對話促進合作*
林衛龍稱，中國不是歐盟面臨經貿問題的根源，而是解決問題的夥伴。保護主義沒有出路，合作共贏才是正道。上個月底，商務部部長王文濤與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇，共同主持召開了中歐貿易投資磋商機制首次會議，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」這個新定位達成共識。中方願意通過這個機制，加強與歐方對話磋商，妥處分歧摩擦，促進務實合作，推動中歐貿易向上平衡，推動中歐經貿關係穩定健康發展，為全球經濟發展注入更多確定性和正能量。(sl)