28/07/2026 16:17

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▷ 中歐上半年貨物貿易額同比增14.2%至4478.8億美元

▷ 中歐貿易投資磋商機制首次會議達成共識 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，介紹「所謂『產能過剩』問題中方立場」有關情況。對於近期一些歐盟國家及機構的領導人對中國貨幣被低估、為中國出口商帶來不公平優勢的問題表示擔憂，中國商務部政策研究室主任林衛龍表示，歐盟近期不斷推出對華貿易限制措施，並炒作所謂人民幣匯率問題，這缺乏事實依據，不利於中歐經貿關係的穩定發展。中國堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國是負責任大國，不會通過匯率貶值獲取競爭優勢；中國製造具有國際競爭力，沒有必要通過匯率低估來促進出口。林衛龍又指，近年來，在中歐雙方領導人戰略引領下，中歐經貿關係總體發展良好。今年上半年，中國與歐盟貨物貿易總額同比增長14.2%，達到4478.8億美元。雙方在服務貿易、科技創新、綠色經濟等領域合作潛力巨大。這既是中歐產供鏈深度互嵌、優勢互補的結果，也是全球數字、綠色轉型和中歐未來發展的大勢所趨。*願通過中歐貿易投資磋商機制加強對話促進合作*林衛龍稱，中國不是歐盟面臨經貿問題的根源，而是解決問題的夥伴。保護主義沒有出路，合作共贏才是正道。上個月底，商務部部長王文濤與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇，共同主持召開了中歐貿易投資磋商機制首次會議，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」這個新定位達成共識。中方願意通過這個機制，加強與歐方對話磋商，妥處分歧摩擦，促進務實合作，推動中歐貿易向上平衡，推動中歐經貿關係穩定健康發展，為全球經濟發展注入更多確定性和正能量。(sl)