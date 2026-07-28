28/07/2026 09:04

【中東戰火】特朗普：美伊展開談判，若未達協議將重啟戰事

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普表示，美國和伊朗在展開外交談判以結束中東衝突，但警告稱，如果談判未能達成協議，雙方將重啟戰事。



特朗普周一（27日）在空軍一號上對記者表示：「他們想會面的唯一原因是因為我們一直在猛烈打擊他們。很可能會發生什麼事。如果發生了，那很好。如果沒有發生，我們就回去做我們在做的事。」



特朗普這番表態淡化戰爭短期內進一步升級的可能性。此前，特朗普多次威脅要對伊朗發動「大規模」打擊。



儘管如此，特朗普在戰爭期間多次表示，談判在取得進展並接近達成協議，但戰事仍持續不斷。目前尚不清楚美國和伊朗之間是否正在進行任何實質性談判。(rc)