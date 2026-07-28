28/07/2026 09:13

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▷ SK海力士股價單日跌30%創紀錄跌幅

▷ 日經指數跌4%，鎧俠股價跌18% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》由於擔心AI領域的巨額支出，以及來自中國的競爭加劇，隔夜美股晶片股大幅下跌。受此影響，日本日經指數周二（28日）重挫4%，韓國KOSPI指數暴跌近8%，熔斷20分鐘。受此拖累，MSCI亞太指數跌近2.1%，該基準指數今年以來的漲幅收窄至14.4%。對該指數拖累最大的個股包括SK海力士，一度下跌30%，創最大紀錄跌幅，三星電子跌逾8.5%。此外，鎧俠在東京股市一度下跌18%，領跌日經指數。隔夜SK海力士在美股市場一度暴跌9%，跌破IPO價，短短一個多月內市值蒸發4700億美元，從全球最熱門的AI主題交易之一，變成投資組合中的問題持倉。由於投資者擔憂AI主題交易過度擁擠，並且槓桿交易導致波動急劇上升，SK海力士股價較6月創下的歷史高點暴跌約38%。在此期間，SK海力士的市值縮水規模在全球範圍內僅次於SpaceX。*SK海力士周三公布業績*隨著人工智能熱潮推動晶片價格上漲，SK海力士周三（29日）料再次公布創紀錄的季度業績，但投資者正變得愈發謹慎，擔憂記憶晶片成本不斷上升，可能迫使用戶減少使用量，並轉向價格更低的替代品。瑞士百達香港的基金最近幾周減持SK海力士。該公司的多元資產主管Andy Wong表示，目前爭論焦點在於記憶晶片是否分走過多的利益，市場希望看到是否會出現某些因素，扭轉「SK海力士從供應鏈中攫取過多利潤」的看法。(rc)