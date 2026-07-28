28/07/2026 15:04

【外圍經濟】韓國KOSPI指數收跌10.84%，創1998年3月4日以來最大單日跌幅

《經濟通通訊社28日專訊》韓國KOSPI指數周二收跌10.84%，創1998年3月4日以來最大單日跌幅。



Maybank分析師表示：「納斯達克指數隔夜下跌，市場再次因對AI支出過度的擔憂而受挫。此外，在本周關鍵的央行決議公布前，市場可能也存在一些焦慮情緒。」



總部位於首爾的Mirae Asset Securities的分析師也表示，指數的下跌反映市場對競爭加劇，以及全球記憶體晶片供應鏈可能改變的擔憂。



交易所營運商對指數啟動兩次熔斷機制以抑制波動，並對規模較小、以科技股為主的KOSDAQ指數採取類似的短暫熔斷措施。



此輪下跌主要受主要記憶體晶片生產商三星電子和SK海力士拖累，這兩家公司合計約佔韓國綜合指數總市值的一半。(rc)