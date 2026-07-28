28/07/2026 15:41

【風雲人物】SpaceX市值蒸發超1.2萬億美元，馬斯克財富縮水1300億美元

《經濟通通訊社28日專訊》美股周一（27日）收盤數據顯示，馬斯克旗下兩大核心資產同步承壓，SpaceX股價延續跌勢，較上市初期高點近乎腰斬，特斯拉則刷新2026年以來股價新低。



短短一個半月內，SpaceX市值蒸發超1萬億美元，特斯拉年內累計跌幅達31%。這兩家公司的同步下挫，讓馬斯克的萬億富豪頭銜褪色，其個人財富在短短五個交易日內蒸發約1300億美元。



分析指，由於馬斯克超過90%的淨資產集中在SpaceX與特斯拉兩隻股票，其財富高度依賴股價波動。隨著SpaceX市值腰斬，特斯拉持續下挫，財富規模下跌至1萬億美元下方，不過預料他仍然會穩守全球首富地位。(rc)