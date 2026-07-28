28/07/2026 08:27

萬國黃金(03939)旗下金岭礦業露天採場發生局部溜坡未造成傷亡及損失，採礦如常進行

《經濟通通訊社28日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，關注到近期網絡媒體上流傳有關子公司金岭礦業所在礦山非作業區發生局部溜坡。經內部核實後，澄清於所羅門群島時間昨日上午約12時45分，露天採場北一採坑，西北側邊緣，非作業一階發生局部溜坡。事件未造成任何人員傷亡，亦未導致任何設備或財產損失。目前，金岭金礦採礦作業如常進行，各項在建工程項目未受影響。



該集團指，金岭礦業已落實安全管控措施，包括對受影響區域進行封閉及警戒圍封，並實施安全預警管控。事件發生後，金岭礦業立即啟動應急響應機制，受影響區域嚴禁任何非工作相關或未經批准的人員進入，並已派遣技術團隊對受影響區域開展現場勘察，推進治理與穩固處置工作。金岭礦業持有金岭項目的採礦許可證及勘探許可證，該項目涉及開發及營運位於所羅門群島中部島嶼瓜達爾卡納爾島的金礦。(wh)