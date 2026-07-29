29/07/2026 17:04

《外圍焦點》美儲局公布議息結果

《經濟通通訊社29日專訊》美股走勢持續分化，財報季後不少傳統藍籌表現好過預期，加上油價回落趨勢，刺激大盤上揚，道指昨日再升537點或1.03%報52747，標普升15點或0.21%報7428。然而，晶片板塊繼續受壓，費城半導體指數跌4.5%，納指跌55點或0.22%報24876。港股方面，恒生指數收市報25807，升497點或2%，成交3122億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間明日1:30am，加拿大央行公布貨幣政策會議意見摘要。2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決議並發布聲明；2:30am，美聯儲主席沃什舉行新聞發布會。



數據方面，明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。



在美國，今日公布業績的公司有：新東方(US.EDU)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、寶潔(US.PG)、高通(US.QCOM)、慧榮科技(US.SIMO)等。(wa)