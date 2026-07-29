25,807.92
+497.07
(+1.96%)
25,673
-111
(-0.43%)
低水135
8,623.52
+187.27
(+2.22%)
4,864.73
+134.12
(+2.84%)
3,828.47
+15.16
(+0.398%)
4,600.26
+30.74
(+0.673%)
13,658.44
+148.76
(+1.101%)
64,446.8500
+531.8500
(0.832%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,450.9500
-2.2100
-0.152%
29/07/2026 18:05
商品價格行情：期油報82.09美元；倫敦金4032.8美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|18:00報價
|升/跌
|比例
|9月紐約期油
|82.09
|2.83
|3.57%
|9月布蘭特期油
|87.37
|3.28
|3.90%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4032.80
|8.01
|0.20%
|紐約期金
|4045.80
|7.10
|0.18%
|倫敦銀
|57.68
|0.50
|0.87%
|紐約期銀
|58.38
|0.85
|1.47%
*上述報價只供參考用