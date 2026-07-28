29/07/2026 08:00

【外圍經濟】波音第二季營收超預期達245億美元，自由現金流意外轉正

《經濟通通訊社29日專訊》波音(US.BA)公布2026年第二季收入達245.6億美元，高於市場預期的242.6億美元；但受空軍一號專案錄得2.8億美元額外開支拖累，經調整核心每股虧損擴大至0.76美元，差過分析師預估的0.28美元。



儘管盈利表現承壓，公司期內調整後自由現金流錄得6.31億美元，較市場原先預期的現金流出明顯改善。



波音商用飛機業務亦繼續錄得進展，第二季共交付171架飛機，並錄得246架淨訂單，推動商用飛機訂單積壓增至逾6200架，總值約5970億美元。公司表示，737系列產能已開始逐步過渡至每月47架，並預計737-7及737-10可於2026年取得認證，於2027年開始首次交付。(kk)