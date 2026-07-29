29/07/2026 09:09

【中東戰火】美軍攔截數枚伊朗彈道導彈，原油價格再度飆升

《經濟通通訊社29日專訊》美軍中央司令部周二（28日）晚間表示，伊朗數日來首次向美軍基地發動襲擊，但被攔截。消息引發市場對戰火重燃的擔憂，原油價格再次飆升。



中央司令部聲明稱：「伊朗革命衛隊從伊朗境內發射多枚彈道導彈，企圖對駐中東的美軍發動突襲，所有伊朗導彈均被成功攔截。美軍保持高度警惕和戰備狀態。」



軍方宣布這一消息後，原油價格飆升。此前數日美伊暫停互襲，局勢相對平靜。WTI原油期貨一度漲5%，升破每桶83美元，部分收復過去三個交易日14%的失地。



*特朗普會見以色列總理事*



美國總統特朗普同日在白宮，會見了到訪的以色列總理內塔尼亞胡。後者還在華盛頓出席了美國共和黨鷹派參議員格雷厄姆的葬禮。(jf)