29/07/2026 11:30

【ＡＩ】ChatGPT每周活躍用戶即將突破10億

《經濟通通訊社29日專訊》據OpenAI內部披露的信息，該公司旗下聊天機器人每周活躍用戶量，即將突破10億大關。該企業計劃在去年年底達成這個目標，比原定預期已晚了七個月。



ChatGPT用戶增長放緩存在多重因素：一方面是谷歌Gemini人工智能的崛起，該模型正持續深度整合坐擁數十億用戶的谷歌網頁搜索引擎；另一方面，去年秋季OpenAI推出GPT-5時，周活躍用戶增長便出現下滑，因這款模型研發過程一波三折，上線後還遭到大量用戶詬病。(jf)



不過，ChatGPT上線不足四年就積累如此龐大的用戶規模，仍屬於互聯網應用中增長速度最快的產品之一。(jf)