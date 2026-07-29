29/07/2026 13:41

【ＡＩ】韓股恐慌性拋售加劇，跌幅一度擴大至13%，連續第二日熔斷

《經濟通通訊社29日專訊》受隔夜美股晶片板塊下挫，及SK海力士財報業績不及預期影響，韓國股市周三（29日）恐慌性拋售加劇，散戶倉皇離場，跌幅一度擴大至13%，連續第二日熔斷，令AI泡沫憂慮情緒進一步惡化。



截至午盤，散戶淨賣出1.9萬億韓元KOSPI成分股，與此前散戶大舉入場形成鮮明反轉。KOSPI指數尾盤跌幅收窄至8.24%，至5527.27點，兩日累計跌幅約 20%，單月跌幅預計將創下約35%的歷史紀錄。



DS資產管理公司基金經理Yoon Joonwon表示：「如此大規模的拋售，尤其是散戶集中拋售，完全難以理解。無論從技術面還是市場情緒來看，這都屬於非理性拋售。」



*SK海力士財報令投資者不安*



韓國股市今年稍早的漲勢，幾乎完全依賴三星電子和SK海力士兩隻晶片股。SK海力士周三股價一度暴跌逾10%，該公司第二財季營業利潤增長557%，但把資本支出增加到至少310億美元。



EToro亞太及中東地區首席分析師Josh Gilbert指出，SK海力士將資本支出提高的同時，對股東回饋以及長期合約中的定價機制保持沉默，令投資者感到不安。(jf)