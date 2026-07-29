29/07/2026 16:15

【外圍經濟】韓國財長為槓桿ETF令散戶損失道歉，監管機構考慮限制散戶交易

《經濟通通訊社29日專訊》韓國股市暴跌，財政部長官具潤哲周三就今年早前倉促批准推出單一股票槓桿ETF產品，導致散戶交易後蒙受重大損失公開道歉。



韓國KB金融集團數據顯示，自5月27日單一股票槓桿型ETF推出以來，韓國散戶大量進場，淨買入規模達14萬億韓元（97億美元）；外國投資者淨買入約2萬億韓元。



這場投機交易熱潮，一度助推韓國股市躋身全球表現最強勁市場之列。但隨著晶片股走弱，韓國KOSPI綜合股指大幅回調，眾多散戶承受巨額虧損。其中，買入追蹤晶片巨頭三星電子與SK海力士的單一股票槓桿 ETF投資者，損失尤為慘重。



*SK海力士單股槓桿ETF跌80%*



數據顯示，KODEX SK海力士單股槓桿ETF自6月23日高點以來，跌幅已超80%。追蹤三星電子的同類槓桿ETF，相較6月3日峰值，也下跌了近75%。



韓國金融服務委員會主席Lee Eog-weon同日表示，監管機構正考慮限制普通投資者交易此類產品，僅允許專業投資者參與。他在國會政務委員會聽證會上稱：「如有必要，可將投資門檻上調至僅面向專業投資者開放。」



他還稱，若國會議員完成相關立法籌備工作，監管部門或將下調單一股票槓桿產品的槓桿倍數。(jf)