29/07/2026 16:42

HASHKEY(03887)附屬擬收購新加坡認可交易所及結算所業務

《經濟通通訊社29日專訊》HASHKEY(03887)宣布，於本月22日，附屬HKDAG SG與目標公司的主要股東及目標公司Asia Pacific Exchange Pte. Ltd. ，就可能收購目標公司的全部股權訂立一份不具法律約束力的框架協議。據此，擬議收購方將委聘第三方對目標集團進行法律、財務及業務盡職調查。



公司指出，目標集團營運一個全面且完備的金融市場基礎設施，其運作依托於目標公司持有的「認可交易所」牌照及Asia Pacific Clear Pte. Ltd。（目標集團成員公司）在新加坡持有的「認可結算所」牌照所賦予的綜合發行及結算能力。公司相信，擬議收購事項為集團提供極具吸引力的機遇，以在新加坡建立更具擴展性的受監管據點，此舉符合其建立在穩健監管框架下營運的多元化及跨司法管轄區金融科技平台的更廣泛策略。(rh)