29/07/2026 11:30
《港元利率》港元拆息普遍回落，一個月拆息報2.69厘，三個月拆息報2.95厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.69268厘，跌2.607基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.95071厘，升0.071基點。
隔夜息報2.45262厘，跌0.071基點；一周拆息跌5.833基點，報2.60637厘，兩周則跌6.994基點，報2.63149厘。長息方面，六個月拆息跌1.393基點，報3.18506厘，一年期則無升跌，報3.52964厘。
港元匯價今日在7.8427-7.8408之間上落，最新報7.8427。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.45262厘，跌0.071基點；一周拆息跌5.833基點，報2.60637厘，兩周則跌6.994基點，報2.63149厘。長息方面，六個月拆息跌1.393基點，報3.18506厘，一年期則無升跌，報3.52964厘。
港元匯價今日在7.8427-7.8408之間上落，最新報7.8427。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.45262
|-0.071
|一周
|2.60637
|-5.833
|兩周
|2.63149
|-6.994
|一個月
|2.69268
|-2.607
|兩個月
|2.84268
|-0.214
|三個月
|2.95071
|+0.071
|六個月
|3.18506
|-1.393
|一年
|3.52964
|-
資料來源：香港銀行公會