29/07/2026 10:27

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕預測聯儲局未來12個月維持利率不變

▷ 加息風險偏高，主因能源價格及AI需求等

▷ FOMC會議或現兩票反對加息25基點 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)美國首席經濟學家Blerina Uruci在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)本周議息會議前指，其基本情境預測是，聯儲局未來12個月將維持利率不變，但政策走向仍存在顯著的雙向尾部風險。這一預測主要基於該行預期2026年下半年通脹走勢相對溫和。然而，加息風險仍然偏高，主要反映能源價格衝擊所帶來的不確定性；與此同時，人工智能(AI)相關因素及勞動市場可能加速，仍構成短期通脹上行風險。聯儲局減少提供前瞻指引，意味市場波動或會持續。自6月以來，短期美國國債孳息率及市場對聯儲局利率路徑的定價均出現明顯變動，正反映這一點。今次會議上，將密切留意反對票數目，以評估FOMC內部意見的分歧程度。市場預期議息結果為10票對2票，達拉斯聯邦儲備銀行主席Lorie Logan與克利夫蘭聯邦儲備銀行主席Beth Hammack或會投下反對票，主張加息25個基點。即使聯儲局在7月按兵不動，若反對票超過三票，將更明確反映委員會正逐步傾向於9月加息。*沃什未準備好在9月加息，料下半年通脹走勢較溫和*投資者目前大致分為兩個陣營。第一個陣營認為，聯儲局主席沃什實際上取態偏向「鷹派」，若通脹未能放緩，他將毫不猶豫在短期內加息。第二個陣營則認為，沃什雖然言論強硬，但只要通脹持續改善，即使經濟仍具韌性，他最終仍會減息。Blerina Uruci較傾向第二種看法，並認為聯儲局主席沃什並不像目前市場定價所反映般，已準備好在9月加息。通脹方面，預期2026年下半年通脹走勢相對溫和，通脹預期亦將保持穩定。不過，能源價格衝擊是這項預測的主要風險。其他潛在風險包括：AI相關需求對核心商品價格的推動作用較市場預期更為顯著，超出目前市場普遍預計對全年消費物價指數(CPI)帶來約0.2個百分點的升幅；勞動市場重新加速，導致工資壓力上升；或特朗普政府公布新一輪關稅措施後，關稅成本持續轉嫁至消費價格。*市場幾乎反映聯儲局偏鷹情境，通脹上行衝擊可能性較低*在缺乏前瞻指引，以及新領導層下聯儲局的政策反應機制仍未明朗的情況下，市場將繼續試探短期加息預期可以推進至甚麼程度，因而令利率市場維持波動。不過，市場仍需要一套框架，以判斷聯儲局最終需要加息多少。目前的市場定價似乎建基於一項假設，即聯儲局將收回2025年底合共75個基點的「預防性減息」。若判斷正確，而市場目前已反映截至明年4月累計約55個基點的加息預期，意味市場已幾乎反映聯儲局偏向「鷹派」的情境。在此假設下，市場若要進一步計入四次或以上加息，可能需要再出現一次通脹顯著超預期的衝擊。根據目前掌握的資訊，出現上述通脹上行衝擊的可能性，似乎低於通脹繼續回落至正常水平的可能性。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。